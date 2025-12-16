Из дробильной машины вылетел материал: рабочий процесс закончился для 26-летнего сибиряка страшной смертью

Рабочий день для 26-летнего парня в Усолье-Сибирском проходил как обычно. Однако сибиряк и представить не мог, что с ним может произойти трагедия. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, 10 декабря 2025 года во время рабочего процесса фрагмент материала из дробильной машины попал в мужчину. От полученных травм он погиб на месте.
— Это произошло в результате несоблюдения правил безопасности во время выполнения работ по переработке железобетона, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас устанавливают причины и условия произошедшего. Прокуратура контролирует уголовное дело, которое завел следственный комитет по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
