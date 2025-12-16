Ричмонд
МВД объявило в розыск грабителя-неудачника: последний его налет в Уфе пошел не по плану

МВД Башкирии объявило в розыск грабителя.

Источник: Комсомольская правда

Управление уголовного розыска МВД Башкирии объявило в розыск мужчину, подозреваемого в совершении двух вооруженных нападений в Уфе. По данным ведомства, утром 20 октября неизвестный зашел в отделение банка на улице Цюрупы, угрожал предметом, похожим на пистолет, и потребовал деньги из кассы. Однако благодаря действиям сотрудников преступник вынужден был скрыться, ничего не похитив.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе расследования полиция выяснила, что, вероятно, тот же мужчина ранее совершил разбойное нападение в продуктовом магазине на улице Блюхера. Там, угрожая ножом, он похитил у продавца более 10 тысяч рублей из кассы. По данному инциденту тоже возбуждено уголовное дело.

МВД обратилось с просьбой о помощи в розыске подозреваемого. Любую информацию о его личности или местонахождении просят сообщать по телефонам 8 (996) 105−07−87, дежурной части МВД Башкирии 8 (347) 279−39−02, телефону доверия 8 (347) 279−32−92 или по номеру 102. Также можно обратиться в любое отделение полиции.

— Анонимность гарантируется, — заверили в правоохранительном ведомстве.

