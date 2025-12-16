МВД объявило в розыск грабителя-неудачника: последний его налет в Уфе пошел не по плану

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе расследования полиция выяснила, что, вероятно, тот же мужчина ранее совершил разбойное нападение в продуктовом магазине на улице Блюхера. Там, угрожая ножом, он похитил у продавца более 10 тысяч рублей из кассы. По данному инциденту тоже возбуждено уголовное дело.