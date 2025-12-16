В Краснодаре задержан хакер, похитивший криптовалюту на 1,6 млн рублей

32-летний москвич, ранее судимый, был задержан сотрудниками управления уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД Краснодара по месту проживания. По данным следствия, подозреваемый работал через один из мессенджеров: взламывал электронные почты пользователей, привязанные к криптобиржам, и обналичивал средства со счетов. Часть украденных средств он переводил сообщнику, остальное тратил в онлайн-казино.