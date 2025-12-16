Ричмонд
Ребенок погиб, провалившись под лед на Усманке в воронежском селе

Двое детей провалились под лед на реке Усманка в селе Бабяково Новоусманского района Воронежской области. Одного ребенка спас местный житель, однако второй — утонул. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Информация о происшествии поступила в главк вечером 15 декабря. По данным ведомства, крики детей услышал проходивший по другому берегу воронежец. Он позвонил знакомому, который живет рядом, и тот с помощью веревки вытащил одного мальчика.

Сегодня утром группа водолазов аварийно-спасательной службы региона обнаружила тело второго девятилетнего ребенка и подняла из воды. В МЧС заявили, что трагедия произошла из-за пренебрежения правилами безопасности на водоемах и выхода на неокрепший лед.

СКР по Воронежской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту происшествия, сообщили в ведомстве.