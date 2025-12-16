Владельца баранов, утонувших в озере в Башкирии, уже штрафовали за нарушения

В Бирском районе погибло стадо баранов. Как сообщили в министерстве природопользования и экологии республики, хозяин этих животных уже привлекался к ответственности за нарушение правил.
В этом году в ведомство не раз поступали жалобы от местных жителей на несанкционированный выпас и даже на организацию летнего лагеря для скота прямо в запретной прибрежной зоне водоема. В августе этого же года на фермера был наложен административный штраф за нарушение водоохранного законодательства.
После сообщения о гибели животных на место происшествия немедленно выехал представитель регионального минэкологии. По его данным, силами спасателей МЧС Башкирии уже начаты работы по извлечению погибших баранов из воды. Также для поиска возможных затонувших туш спасатели обследуют дно озера.
Весь процесс утилизации биологических отходов, по данным ведомства, будет проходить под строгим контролем и в полном соответствии с ветеринарными нормами и правилами, передает «Башинформ».
