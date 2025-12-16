Владельца баранов, утонувших в озере в Башкирии, уже штрафовали за нарушения

В этом году в ведомство не раз поступали жалобы от местных жителей на несанкционированный выпас и даже на организацию летнего лагеря для скота прямо в запретной прибрежной зоне водоема. В августе этого же года на фермера был наложен административный штраф за нарушение водоохранного законодательства.