В Омске Renault Duster сбил 12-летнего мальчика на улице Почтовой

Сегодня в 14:00 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего пешехода.
На месте сотрудники полиции предварительно установили, что водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, совершил наезд на 12-летнего мальчика на улице Почтовой.
По имеющимся данным, ребенок двигался по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. В результате столкновения ему потребовалась медицинская помощь.
Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются в ходе проверки.
Ранее мы писали, что в Омске водитель лишился прав из-за поддельных госзнаков.