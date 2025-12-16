Ричмонд
В Омске Renault Duster сбил 12-летнего мальчика на улице Почтовой

Ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Сегодня в 14:00 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего пешехода.

На месте сотрудники полиции предварительно установили, что водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, совершил наезд на 12-летнего мальчика на улице Почтовой.

По имеющимся данным, ребенок двигался по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. В результате столкновения ему потребовалась медицинская помощь.

Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются в ходе проверки.

Ранее мы писали, что в Омске водитель лишился прав из-за поддельных госзнаков.