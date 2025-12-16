Что известно о нападении на школу в Одинцово. Главное

В Одинцовском городском округе Московской области (поселок Горки-2) ученик совершил вооруженное нападение в здании школы. В результате инцидента погиб ребенок, есть пострадавшие. Нападавший задержан, правоохранительные органы проводят следственные действия.
По данным ГУ МВД России по Московской области, сигнал в полицию поступил сегодня в 09:00. Установлено, что учащийся школы сначала ударил ножом охранника и распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику. От полученных травм ребенок скончался. Нападавший был задержан сотрудниками полиции и других силовых структур, его доставили в следственные органы.
Следственный комитет информировал о возбуждении уголовного дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В ведомстве подтвердили, что задержанным оказался 15-летний ученик этой же школы. Сейчас в поселке Горки-2 работают следователи и криминалисты, в ближайшее время они назначат необходимые экспертизы. Мотивы преступления устанавливаются.
Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела под свой контроль. По поручению областного прокурора на месте находится Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин. Ведомство начало проверку образовательного учреждения: будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и соблюдению законодательства об охранной деятельности. Координацию работы оперативного штаба осуществляет заместитель прокурора области Олег Черсков.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова сообщила, что детям и взрослым будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заявил, что во всех школах муниципалитета усилены меры безопасности, и призвал доверять только официальной информации.
ТАСС со ссылкой на администрацию комплекса «Дом молодежи» приводит детали эвакуации. Более 100 учеников сразу после нападения укрылись в расположенном по соседству культурно-спортивном комплексе. Дети прибегали туда без верхней одежды, сотрудники центра обеспечили их водой.
ТАСС также сообщает, что губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Глава региона призвал журналистов не публиковать видеокадры с места трагедии, отметив, что это нарушает закон и причиняет дополнительную боль семьям.