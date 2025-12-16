Что известно о нападении на школу в Одинцово. Главное

По данным ГУ МВД России по Московской области, сигнал в полицию поступил сегодня в 09:00. Установлено, что учащийся школы сначала ударил ножом охранника и распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику. От полученных травм ребенок скончался. Нападавший был задержан сотрудниками полиции и других силовых структур, его доставили в следственные органы.