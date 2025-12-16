Ричмонд
В Башкирии опрокинулся автобус с вахтовиками у железнодорожного переезда

Под Нефтекамском автобус с рабочими врезался в опору ЛЭП и перевернулся.

Источник: Комсомольская правда

Под Нефтекамском автобус, перевозивший вахтовых рабочих, попал в ДТП. Авария случилась недалеко от деревни Воробьево, прямо у железнодорожного переезда.

По информации ГАИ по Башкирии, «Мерседес» под управлением 55-летнего водителя следовал по маршруту из Туймазов в поселок Галаново. При выполнении поворота мужчина не справился с управлением и автомобиль занесло. После этого автобус врезался в опору линии электропередач и перевернулся.

В салоне автобуса в момент аварии находились 16 человек. Двое пассажиров получили травмы, их доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГАИ, спасатели МЧС и другие экстренные службы. Они устанавливают все детали и точные причины случившегося.

