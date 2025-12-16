В Башкирии опрокинулся автобус с вахтовиками у железнодорожного переезда

По информации ГАИ по Башкирии, «Мерседес» под управлением 55-летнего водителя следовал по маршруту из Туймазов в поселок Галаново. При выполнении поворота мужчина не справился с управлением и автомобиль занесло. После этого автобус врезался в опору линии электропередач и перевернулся.