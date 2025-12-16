В Башкирии опрокинулся автобус с вахтовиками у железнодорожного переезда

Под Нефтекамском автобус, перевозивший вахтовых рабочих, попал в ДТП. Авария случилась недалеко от деревни Воробьево, прямо у железнодорожного переезда.
По информации ГАИ по Башкирии, «Мерседес» под управлением 55-летнего водителя следовал по маршруту из Туймазов в поселок Галаново. При выполнении поворота мужчина не справился с управлением и автомобиль занесло. После этого автобус врезался в опору линии электропередач и перевернулся.
В салоне автобуса в момент аварии находились 16 человек. Двое пассажиров получили травмы, их доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГАИ, спасатели МЧС и другие экстренные службы. Они устанавливают все детали и точные причины случившегося.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.