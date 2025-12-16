Зимние каникулы в Башкирии продлятся 12 дней

В Башкирии определились с тем, когда школьники уйдут на новогодние каникулы. О сроках отдыха сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.
По его словам, зимние каникулы для учеников с первого по 11 класс продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Возобновить учебу ребята должны 12 января.
Министр также обратился к родителям с просьбой не забывать о безопасности детей в период праздников и каникул. Школьникам же он пожелал провести свободное время интересно и с пользой.
