Зимние каникулы в Башкирии продлятся 12 дней

Зимние каникулы в Башкирии пройдут с 31 декабря по 11 января.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии определились с тем, когда школьники уйдут на новогодние каникулы. О сроках отдыха сообщил министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин.

По его словам, зимние каникулы для учеников с первого по 11 класс продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Возобновить учебу ребята должны 12 января.

Министр также обратился к родителям с просьбой не забывать о безопасности детей в период праздников и каникул. Школьникам же он пожелал провести свободное время интересно и с пользой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.