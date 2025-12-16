Скандал вокруг семьи Ботгроса: Адриана Окишану ответила на обвинения в адрес её сына, который проходит свидетелем по делу о смерти Андреи Кучук на балу первокурсников в Кишиневе

Адриана Окишану ответила на обвинения, выдвинутые против её сына Кристи Ботгроса.
Адриана Окишану выступила с новыми заявлениями в связи с обвинениями, появившимися в публичном пространстве в адрес её сына, выступающего в качестве свидетеля по делу о смерти Андреи Кучук.
Артистка категорически отвергает спекуляции и говорит о кампании по дискредитации, которая, по её мнению, на самом деле направлена против маэстро Николая Ботгроса, пишет noi.md со ссылкой на Unimedia.
"Никогда не думала, что мой сын будет вовлечён в этот скандал, и всё, чего я хочу, — это чтобы эти люди обрели покой и чтобы в этом деле была прояснена ситуация.
Единственное, что я могу сказать, это то, что мой ребенок невиновен. Расследование возобновилось во второй раз. Кристи был в качестве свидетеля, и все, кто был в том заведении, были допрошены. Вновь было доказано всё, что было сказано в первый раз.
Были абсурдные утверждения, что кто-то заплатил, чтобы предоставить фальшивые доказательства, но это ложь. Медицинское заключение показало, что Андрея родилась с пороком сердца и её смерть была вызвана этой болезнью.
Люди очень злые. Я не знаю, как можно писать такие вещи, не зная этого человека, оскорблять его и поливать грязью. Вся эта кампания по дискредитации Кристи, как я поняла, на самом деле направлена против маэстро Ботгроса", — добавила Адриана Окишану.
Дочь исполнителя Игоря Кучука, Андрея, скончалась 15 ноября 2024 года. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях друзьями девушки, они праздновали Бал первокурсников в одном из столичных заведений.
