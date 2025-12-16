Смотрела, как мать убивают: в Башкирии женщину убил бывший на глазах 18-летней дочери

В Башкирии суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В гибели женщины обвиняли ее бывшего — 49-летнего жителя Иглинского района.
Как рассказали в СУ СКР по Башкирии, утром 8 сентября 2024 года на железнодорожной станции «Урман» между мужчиной и женщиной, ранее состоявшей с ним в близких отношениях, произошел конфликт из-за того, что жительница Башкирии не хотела больше общаться с ним. Во время ссоры с женщиной была и ее 18-летняя дочь, которая стала свидетельницей расправы над матерью. Мужчина напал на несчастную и ударил ее шесть раз ножом. После убийства он поспешил скрыться.
Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения ему также придется отбывать один год ограничения свободы. Помимо этого, с осужденного в пользу дочери убитой взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей.
