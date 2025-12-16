В Свердловской области суд обязал пожарных заплатить за сгоревший дом

Свердловский областной суд вынес решение в пользу жительницы города Серова, чей дом сгорел дотла из-за длительного ожидания пожарного расчета. Спасателей обязали выплатить погорельцам компенсацию, так как экипаж по дороге на вызов отвлекся на тушение другого объекта. Об этом сообщает «Российская газета».
Инцидент произошел в апреле 2024 года: сильный ветер перенес пламя с горящей травы на жилой дом. Соседи позвонили в службу 112, но пожарные ехали больше часа. За это время коттедж и хозпостройки выгорели дотла.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что задержка произошла из-за несогласованности действий и нарушения устава. В этот день городская часть № 56 была перегружена вызовами, и начальник части запросил помощь у частной охраны «Серов-Спас».
Однако экипаж частной пожарной охраны до горящего дома Русаковых сразу не доехал. Проезжая мимо подведомственного им пеллетного завода, бойцы заметили горящую траву и остановились, чтобы потушить ее, опасаясь за предприятие. Диспетчер не предупредила их о масштабе бедствия на улице Ольховой. В итоге к дому пострадавших другая машина прибыла с опозданием.
Изначально районный суд встал на сторону спасателей, решив, что семья сама виновата в нарушении правил безопасности. Однако в областном суде эксперт Георгий Соболев указал на грубые нарушения: во-первых, расчет обязан прибывать на вызов в городе максимум за 10 минут. Во-вторых, Боевой устав запрещает спасателям отвлекаться на другие возгорания по пути, даже если они видят огонь.
Коллегия судей встала на сторону погорельцев: действия пожарных признали несогласованными, и теперь ответчики должны выплатить семье 877 тысяч рублей. Региональное управление МЧС намерено обжаловать это решение.