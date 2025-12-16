В колонию-поселение отправили воронежца, наступившего на Георгиевскую ленту

Суд установил, в июне этого года на автобусной остановке в селе Новая Усмань пьяный 38-летний житель Воронежской области намеренно разбил стенд и наступил на упавший плакат с изображением Георгиевской ленты, которая является символом воинской славы России. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.