В колонию-поселение отправили воронежца, наступившего на Георгиевскую ленту

Суд установил, в июне этого года на автобусной остановке в селе Новая Усмань пьяный 38-летний житель Воронежской области намеренно разбил стенд и наступил на упавший плакат с изображением Георгиевской ленты, которая является символом воинской славы России. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). С учетом позиции представителя надзорного ведомства ему назначено шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дополнительными ограничениями.