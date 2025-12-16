Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В колонию-поселение отправили воронежца, наступившего на Георгиевскую ленту

Пьяный мужчина устроил дебош на автобусной остановке в Новой Усмани.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, в июне этого года на автобусной остановке в селе Новая Усмань пьяный 38-летний житель Воронежской области намеренно разбил стенд и наступил на упавший плакат с изображением Георгиевской ленты, которая является символом воинской славы России. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). С учетом позиции представителя надзорного ведомства ему назначено шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дополнительными ограничениями.