Водителю с эпилепсией грозит до пяти лет за смертельное ДТП в Сочи

Завершено следствие по делу о смертельной аварии в Адлерском районе Сочи, которая произошла в феврале 2024 года. 50-летний мужчина за рулем «Лады Калина» во время движения пережил эпилептический приступ, потерял управление и съехал в кювет. В результате от полученных травм погибла его пассажирка, 62-летняя женщина.
Как сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи, следователи установили, что водитель был осведомлен о своем заболевании, препятствующем управлению автомобилем, однако сознательно решил сесть за руль, надеясь, что сможет справиться с возможным приступом. Эта беспечность привела к трагедии.
В отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Суд уже рассматривает материалы дела.