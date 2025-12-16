Водителю с эпилепсией грозит до пяти лет за смертельное ДТП в Сочи

Завершено следствие по делу о смертельной аварии в Адлерском районе Сочи, которая произошла в феврале 2024 года. 50-летний мужчина за рулем «Лады Калина» во время движения пережил эпилептический приступ, потерял управление и съехал в кювет. В результате от полученных травм погибла его пассажирка, 62-летняя женщина.