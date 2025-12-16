Ричмонд
Пьяная автолюбительница пыталась скрыться от полиции под Воронежем

Ранее женщина была лишена водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

В Новоусманском районе Воронежской области в ночь на 16 декабря произошел опасный инцидент с участием нетрезвой водительницы. Около 02:47 на улице Ленина в селе Новая Усмань экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Audi A6, который двигался неуверенно, прижимаясь к обочине и вновь выезжая на проезжую часть.

Инспекторы дали сигнал остановиться, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. После непродолжительной погони автомобиль был остановлен благодаря грамотным действиям полицейских.

В ходе проверки выяснилось, что за рулем находилась 40-летняя местная жительница, ранее лишенная водительских прав. У женщины были явные признаки алкогольного опьянения. Дорожно-транспортные эксперты провели освидетельствование на месте, которое показало 1,173 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — это значение почти в шесть раз превышает допустимую норму.

В действиях автоледи усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Также ее ждет административная ответственность за управление автомобилем без прав и невыполнение требования об остановке.