Пьяная автолюбительница пыталась скрыться от полиции под Воронежем

В Новоусманском районе Воронежской области в ночь на 16 декабря произошел опасный инцидент с участием нетрезвой водительницы. Около 02:47 на улице Ленина в селе Новая Усмань экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль Audi A6, который двигался неуверенно, прижимаясь к обочине и вновь выезжая на проезжую часть.