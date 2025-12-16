После поножовщины в петербургской школе № 191 задержана женщина-охранник

Напомним, что утром в понедельник, 15 декабря, 15-летний подросток напал на учительницу в школе в Красногвардейском районе. В результате 29-летняя преподавательница математики получила как минимум три удара ножом в спину и грудь. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценивается как тяжелое. По данным полиции, школьник также нанес ранение себе и был доставлен в медучреждение. СКР возбудил по данному факту уголовное дело. Руководство учебного заведения призвало родителей и учеников не общаться по поводу случившегося со СМИ.