На ЖБИ задержали школьного охранника, который трогал девочек за грудь

В Екатеринбурге задержали школьного охранника, который трогал девочек за грудь.

Источник: Комсомольская правда

На ЖБИ задержали охранника школы № 151, который трогал девочек за грудь.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», 67-летнего мужчину задержали после жалоб двух учениц третьего класса. По словам источника, знакомого с ситуацией, охранника доставили в следственный отдел СКР по Кировскому району. Пострадавшим девочка по 9 лет.

— Работал официально, трудоустроен в ЧОП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не исключено, что потом задержан на 48 часов и затем повезут в суд для избрания меры пресечения, — поделился инсайдер «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

На момент публикации получить комментарий в ЧОП, в котором работает охранник, не удалось.