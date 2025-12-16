В Волгоградской области задержали мужчину, задушившего односельчанина

Свидетелем преступления стала жена потерпевшего. Она попыталась остановить злоумышленника, но, поняв, что не справится, вылезла с детьми через окно и позвала на помощь соседей. К сожалению, когда они вернулись, мужчина был уже мертв. Экспертиза показала, что причиной смерти стала механическая асфиксия.