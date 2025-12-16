В Волгоградской области задержали мужчину, задушившего односельчанина

По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний житель хутора Рогожин Михайловского района, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном управлении СК России.
По версии следствия, 14 декабря текущего года подозреваемый пришел в дом к 36-летнему односельчанину, с которым у него был давний конфликт, внезапно напал на него и стал душить.
Свидетелем преступления стала жена потерпевшего. Она попыталась остановить злоумышленника, но, поняв, что не справится, вылезла с детьми через окно и позвала на помощь соседей. К сожалению, когда они вернулись, мужчина был уже мертв. Экспертиза показала, что причиной смерти стала механическая асфиксия.
Сейчас подозреваемый задержан. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства его вины.