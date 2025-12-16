Ричмонд
Прокуратура добилась завершения строительства врачебной амбулатории в Ягодном

В Самарской области подрядчик сорвал сроки работ по возведению медобъекта.

Источник: прокуратура Самарской области

Прокуратура Самарской области добилась завершения строительства модульной врачебной амбулатории в сельском поселении Ягодное Ставропольского района. Проверка установила, что компания «Лаборатория Безопасности» сорвала сроки возведения медобъекта, которое велось по нацпроекту.

«По выявленным нарушениям директору подрядной организации было внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства строительные работы на объекте завершены», — рассказали в надзорном ведомстве.

Вопрос получения амбулаторией лицензии и ввода ее в эксплуатацию остается на контроле прокуратуры.