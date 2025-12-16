Ричмонд
Потолок загорелся во время уроков в школе в Мурино

Всему виной оказалась неисправная лампочка.

Источник: Комсомольская правда

Лампочка вспыхнула во время уроков в Муринском центре образования № 1. По сообщениям очевидцев, в коридоре начал дымиться или тлеть потолок.

Учеников срочно эвакуировали из помещения. Однако после кратковременного проветривания детей вернули обратно в здание. Некоторые школьники после происшествия жаловались на головные боли и головокружение от едкого запаха гари, распространившегося по школе.

По данным «КП-Петербург», заявки в экстренные службы не было. В пресс-службе Всеволожского района рассказали, что всему виной неисправная лампочка:

— Около десяти утра произошло замыкание контролера лампы, вследствие чего произошло оплавление пластикового корпуса. Системы пожаротушения и дымоудаления сработали в штатном режиме, — заявили в районной администрации на запрос «КП-Петербург».

Возгорание было локализовано моментально, первичными средствами пожаротушения. Дети эвакуировались в сопровождении педагогов, пострадавших нет. Учебный процесс продолжился.