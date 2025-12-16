Ричмонд
Стали известны подробности массового ДТП с 18 авто на трассе близ Анапы

Авария произошла на автодороге Новороссийск — Керчь утром 16 декабря.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю

Как сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Кубани, ДТП способствовали погодные условия: понижение температуры, повышенная влажность и ветер. На скользкой дороге в результате произошли аварии сразу на нескольких участках. В 10 дорожно-транспортных происшествиях оказались повреждены 18 автомобилей. В одном из случаев прошло возгорание автомобиля «ВАЗ 2106» после столкновения с ограждением. Пострадавших нет.

Прибывшие на место для стабилизации ситуации сотрудники ДПС также выяснили, что пять транспортных средств, попавших в ДТП, передвигались на летней резине, нарушая таким образом меры безопасности.