Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму

Как ранее сообщал крымский Следком, поздним вечером 1 августа 2025 года 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, грубо нарушил общественный порядок. В присутствии большого скопления людей он произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.