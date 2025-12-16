Ричмонд
Приезжий оштрафован за стрельбу на озере в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. Приезжий мужчина оштрафован на 500 тысяч рублей за стрельбу в воздух из пистолета в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал крымский Следком, поздним вечером 1 августа 2025 года 25-летний мужчина, отдыхая в компании друзей на озере в селе Скалистое, грубо нарушил общественный порядок. В присутствии большого скопления людей он произвел несколько выстрелов воздух из травматического пистолета. Свою вину в совершенном преступлении молодой человек признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

По данным прокуратуры, юноша произвел не менее пяти выстрелов в воздух.

«Молодой человек признан виновным в совершении хулиганства. Суд приговорил его к штрафу в размере 500 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

В ноябре в Севастополе на улице Большая Морская молодой человек стреляет из арбалета в сторону здания, а также направлял его в стоящего рядом мужчину. Как выяснилось, стрелком оказался 23-летний местный организатор концертов.