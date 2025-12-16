СК опубликовал кадры из подмосковной школы, где было совершено нападение

Следственный комитет опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись с места проведения работ в подмосковной Успенской школе, где подросток зарезал четвероклассника и нанес повреждения еще троим людям. Правоохранительные органы изъяли личные вещи, которые напавший оставил в школе, и показали орудие убийства.