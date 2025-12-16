Ричмонд
«Салават Юлаев» отправился в выездную серию без Ремпала и Алалыкина

В двух последних играх года «Салават Юлаев» может сыграть без двух ключевых нападающих.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» отправился на последнюю в этом году выездную серию. Сегодня, 16 декабря, команда проведет матч с казанским «Ак Барсом», а 18 декабря встретится с лидером Западной конференции — «Северсталью» из Череповца.

Однако на эти важные игры состав уфимцев отправится в неполном составе. Как стало известно, команда сыграет без канадского нападающего Шелдона Ремпала. По данным ряда источников, хоккеист вынужден был улететь домой в Канаду из-за возникших семейных обстоятельств.

Кроме того, до конца года может не выходить на лед еще один атакующий игрок «Салавата Юлаева» — Данил Алалыкин. Причиной стала травма, которую он получил в нижней части тела.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.