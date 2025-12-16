Уфу сковали 10-балльные вечерние пробки

Согласно карте пробок, наиболее сложная ситуация сложилась на нескольких загруженных участках. В числе «лидеров» по заторам оказались улицы Трамвайная, Маршала Жукова, Шафиева, Галле, Бабушкина, а также проспект Октября и магистраль 50 лет СССР. В этих и других районах города машины двигались очень медленно или стояли в сплошных заторах.