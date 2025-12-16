Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфу сковали 10-балльные вечерние пробки

В Уфе вечером 16 декабря образовались 10-балльные пробки.

Источник: Комсомольская правда

Вечер вторника, 16 декабря, принес жителям Уфы серьезные испытания их нервной системы. По данным сервиса «Яндекс. Карты», в 18:19 в столице Башкирии был зафиксирован максимальный, 10-балльный уровень пробок. Движение было затруднено практически на всех ключевых магистралях города.

Согласно карте пробок, наиболее сложная ситуация сложилась на нескольких загруженных участках. В числе «лидеров» по заторам оказались улицы Трамвайная, Маршала Жукова, Шафиева, Галле, Бабушкина, а также проспект Октября и магистраль 50 лет СССР. В этих и других районах города машины двигались очень медленно или стояли в сплошных заторах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.