В Братске мужчину осудили за дачу взятки ради разрешения на оружие. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на региональный следственный комитет, 38-летний обвиняемый через посредников передал 11 тысяч рублей сотрудникам филиала областного медицинского учреждения в Братске.
— Взятку он передал, чтобы незаконно получить заключение и справки, которые требуются для оформления разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Суд выяснил, что должностные лица больницы должны были намеренно нарушить закон, выдав документы, не следуя регламенту и не учитывая медицинские показания. В свою очередь мужчину по статье уголовного кодекса за подкуп через посредника с целью совершения им заведомо незаконных действий. За это он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.