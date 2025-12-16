В Братске мужчину осудили за дачу взятки ради разрешения на оружие

Суд выяснил, что должностные лица больницы должны были намеренно нарушить закон, выдав документы, не следуя регламенту и не учитывая медицинские показания. В свою очередь мужчину по статье уголовного кодекса за подкуп через посредника с целью совершения им заведомо незаконных действий. За это он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.