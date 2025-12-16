«Рядом с матерью был четырехлетний ребенок». Муж зашел в комнату и увидел, что сотворил с его женой требовавший отсрочки должник

Белорус спустя 20 лет узнал, что сотворил с его женой требовавший отсрочки должник. Подробности жестокого убийства сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Правоохранители установили, что в феврале 2005-го пьяный могилевчанин пришел домой к 27-летней женщине, чтобы договориться об отсрочке выплаты денег за имущество, которое он раньше украл у ее мужа. Договориться они не смогли, и могилевчанка сказала, что обратится в милицию.
После этого фигурант схватил нож и нанес молодой женщине не менее 30 ударов в голову, грудь и шею. Преступник убивал женщину на глазах ее маленьких детей, которым было год и четыре года.
Тело женщины на следующий день обнаружил ее супруг.
— На полу рядом с матерью находился ее четырехлетний ребенок, — рассказали в прокуратуре.
Экспертиза установила, что белоруска умерла на месте от комбинированной травмы головы, шеи и грудной клетки.
Совершив убийство, мужчина постарался инсценировать ограбление. Он разбросал вещи из шкафов, избавился от своей одежды и обуви.
В 2005 — 2006 годах он проходил по уголовному делу, но доказать его вину тогда не удалось.
В 2024-м прокуратурой было возбуждено производство по вновь открывшимся обстоятельствам.
Уголовное дело в отношении 45-летнего могилевчанина по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, направлено в суд.
