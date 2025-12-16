Ричмонд
«Рядом с матерью был четырехлетний ребенок». Муж зашел в комнату и увидел, что сотворил с его женой требовавший отсрочки должник

Спустя 20 лет муж узнал, что сотворил с его женой требовавший отсрочки должник.

Источник: Комсомольская правда

Белорус спустя 20 лет узнал, что сотворил с его женой требовавший отсрочки должник. Подробности жестокого убийства сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Правоохранители установили, что в феврале 2005-го пьяный могилевчанин пришел домой к 27-летней женщине, чтобы договориться об отсрочке выплаты денег за имущество, которое он раньше украл у ее мужа. Договориться они не смогли, и могилевчанка сказала, что обратится в милицию.

После этого фигурант схватил нож и нанес молодой женщине не менее 30 ударов в голову, грудь и шею. Преступник убивал женщину на глазах ее маленьких детей, которым было год и четыре года.

Тело женщины на следующий день обнаружил ее супруг.

— На полу рядом с матерью находился ее четырехлетний ребенок, — рассказали в прокуратуре.

Экспертиза установила, что белоруска умерла на месте от комбинированной травмы головы, шеи и грудной клетки.

Совершив убийство, мужчина постарался инсценировать ограбление. Он разбросал вещи из шкафов, избавился от своей одежды и обуви.

В 2005 — 2006 годах он проходил по уголовному делу, но доказать его вину тогда не удалось.

В 2024-м прокуратурой было возбуждено производство по вновь открывшимся обстоятельствам.

Уголовное дело в отношении 45-летнего могилевчанина по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, направлено в суд.

