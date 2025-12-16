Ричмонд
Хотела сделать итальянок красивее: Молдаванка открыла нелегальный салон красоты в Италии и колола клиенткам просроченный ботокс

В Италии расследуют дело 48-летней гражданки Молдовы, которая открыла нелегальный косметологический кабинет в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Италии молдаванку подозревают в нелегальных инъекциях ботокса просроченными препаратами.

В Италии расследуют дело 48-летней гражданки Молдовы, которая открыла нелегальный косметологический кабинет в квартире. Она делала инъекции ботокса и филлеров, в том числе просроченных, без лицензии и соблюдения санитарных норм.

Карабинеры изъяли более 30 шприцев, часть из них с истёкшим сроком годности, а также около 2 000 евро наличными. Клиенткам рекомендовано медицинское наблюдение. Расследование продолжается, пишет telegraph.md.

