В Италии молдаванку подозревают в нелегальных инъекциях ботокса просроченными препаратами.
В Италии расследуют дело 48-летней гражданки Молдовы, которая открыла нелегальный косметологический кабинет в квартире. Она делала инъекции ботокса и филлеров, в том числе просроченных, без лицензии и соблюдения санитарных норм.
Карабинеры изъяли более 30 шприцев, часть из них с истёкшим сроком годности, а также около 2 000 евро наличными. Клиенткам рекомендовано медицинское наблюдение. Расследование продолжается, пишет telegraph.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.
Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).
Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти.
«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки (далее…).
Бегут от высоких цен, репрессий и безысходности: Каждый день Молдову навсегда покидают 90 человек.
В 2024 году Молдову покинули 32 100 жителей (далее…).