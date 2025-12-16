Прокуратура нашла более 40 нарушений при реконструкции Городецкого гидроузла

По инициативе прокурора подрядчика и должностное лицо компании Ростехнадзор оштрафовал на 140 тыс. руб. по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства). Сумма штрафов по остальным нарушениям не уточняется.
Заказчиком работ выступает ФКУ «Ространсмодернизация», подрядчиком — АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1). Реконструкция необходима для обеспечения нормального грузового судоходства на участке Волги от Нижнего Новгорода до Городца.
Как писал «Ъ-Приволжье», изначально завершить работы требовалось до конца 2024 года. В апреле 2024 года срок строительства камеры шлюза № 15 продлили до мая 2025 года, а завершение всех работ — до декабря 2026 года. Тем же распоряжением стоимость госконтракта увеличили на 10 млрд руб. — до 32 млрд. В ноябре текущего года сроки вновь перенесли — на декабрь 2026 года и декабрь 2027 года соответственно.
22 июля 2025 года во время строительных работ обрушилась часть бетонной перемычки между камерами шлюзов №№ 15 и 16, из-за чего камеру шлюза № 15 затопило. Восстановительные работы завершили к вечеру 26 июля.