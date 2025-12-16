Прокуратура нашла более 40 нарушений при реконструкции Городецкого гидроузла

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально завершить работы требовалось до конца 2024 года. В апреле 2024 года срок строительства камеры шлюза № 15 продлили до мая 2025 года, а завершение всех работ — до декабря 2026 года. Тем же распоряжением стоимость госконтракта увеличили на 10 млрд руб. — до 32 млрд. В ноябре текущего года сроки вновь перенесли — на декабрь 2026 года и декабрь 2027 года соответственно.