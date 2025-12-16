В Молдове 21-летнего парня забили до смерти: Задержаны трое подозреваемых

В доме жителя села Бужор Хынчештского района был обнаружен 21-летний парень без признаков жизни. Медэксперты выявили на теле погибшего множественные признаки насильственной смерти, пишет pulsmedia.md.
Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в преступлении и задержали троих мужчин в возрасте 33, 40 и 45 лет.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.
