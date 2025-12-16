В Башкирии квадроциклист провалился под лед

По информации ведомства, 27-летний молодой человек катался на квадроцикле по реке Табулдак, лед на которой еще не успел как следует окрепнуть. Внезапно лед под тяжестью машины не выдержал и проломился. Мужчина начал погружаться в ледяную воду вместе с техникой, но, к счастью, ему удалось вовремя прыгнуть на ближайший, более прочный участок льда и выбраться. Сам квадроцикл полностью скрылся под водой на глубине около двух метров.