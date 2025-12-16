В Башкирии под рухнувшей крышей дома нашли тело мужчины

В деревне Сарсаз в Башкирии обрушился частный дом. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
Известно, что на Дачной улице рухнула крыша дома площадью 4 на 4 метра. На место незамедлительно выехали спасатели и другие экстренные службы. В ходе разбора под обломками рухнувшей конструкции они обнаружили тело 55-летнего мужчины.
— К работам по ликвидации последствий обрушения были привлечены девять человек личного состава и три единицы специальной техники. В настоящее время устанавливаются точные причины, которые привели к этой трагедии, — добавили в ведомстве.
