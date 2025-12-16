Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовские коммунальщики устранили последствия аварии на ТЭЦ-2

Власти Ростова-на-Дону восстановили теплоснабжение во всех 1,4 тыс. жилых домов и социальных учреждениях, которые остались без отопления 15 декабря из-за аварии на ТЭЦ-2. Глава администрации города Александр Скрябин сообщил в Telegram-канале о завершении аварийно-восстановительных работ.

Источник: Коммерсантъ

«По информации департамента ЖКХ и энергетики, на данный момент отопление включили во всех соцобъектах. Все 1,4 тыс. жилых многоквартирных домов, попавших в границы отключения, уже подключены к источникам теплоснабжения», — написал господин Скрябин.

По словам чиновника, сотрудники управляющих компаний проводят обходы зданий для контроля давления и температуры в системах отопления, устраняют воздушные пробки в трубах. Температуру теплоносителя повышают постепенно во избежание новых аварий.

Массовое отключение произошло 15 декабря из-за дефекта оборудования на теплоэлектроцентрали. Без тепла и горячей воды остались жители четырех районов города. Городские власти объявили режим повышенной готовности для коммунальных служб. Прокуратура Ростовской области взяла ситуацию на контроль и организовала проверку.