Ростовские коммунальщики устранили последствия аварии на ТЭЦ-2

Власти Ростова-на-Дону восстановили теплоснабжение во всех 1,4 тыс. жилых домов и социальных учреждениях, которые остались без отопления 15 декабря из-за аварии на ТЭЦ-2. Глава администрации города Александр Скрябин сообщил в Telegram-канале о завершении аварийно-восстановительных работ.