Верховный суд признал незаконным пребывание Долиной в проданной квартире

В 2024 году Долина продала свою московскую квартиру, но потом сообщила, что ее обманули мошенники, обратилась в суд и тот признал сделку недействительной. Мошенников позже осудили, но покупательница — Полина Лурье — осталась и без квартиры, и без денег. Женщина в итоге дошла до Верховного суда.