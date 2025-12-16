На трассе М-5 в Башкирии заработали два пункта обогрева

На трассе М-5 «Урал» вновь начали работать два мобильных пункта обогрева. Как сообщили в пресс-службе ЧС по Башкирии, они расположены на 1524-м и 1507-м километре автодороги.
В этих пунктах дежурство несут сотрудники ведомства и спасатели госкомитета РБ по ЧС. Они готовы оказать необходимую помощь водителям и пассажирам, которые могут в ней нуждаться из-за сложных погодных условий или других проблем в пути.
В ведомстве подчеркнули, что сохраняют постоянный контроль за ситуацией на автомобильных дорогах, особенно в связи с рисками их временного перекрытия из-за снегопадов, метелей и гололеда.
