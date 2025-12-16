Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-5 в Башкирии заработали два пункта обогрева

Спасатели организовали пункты обогрева на двух участках трассы М-5 в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-5 «Урал» вновь начали работать два мобильных пункта обогрева. Как сообщили в пресс-службе ЧС по Башкирии, они расположены на 1524-м и 1507-м километре автодороги.

В этих пунктах дежурство несут сотрудники ведомства и спасатели госкомитета РБ по ЧС. Они готовы оказать необходимую помощь водителям и пассажирам, которые могут в ней нуждаться из-за сложных погодных условий или других проблем в пути.

В ведомстве подчеркнули, что сохраняют постоянный контроль за ситуацией на автомобильных дорогах, особенно в связи с рисками их временного перекрытия из-за снегопадов, метелей и гололеда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.