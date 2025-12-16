Ричмонд
В Екатеринбурге вынесен приговор участникам террористического сообщества из Уфы

Экс-депутат и четверо сообщников получили длительные сроки за создание террористической ячейки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге суд вынес приговор по делу о террористическом сообществе, действовавшем в Башкирии. На скамье подсудимых оказались пятеро жителей Уфы, среди которых был бывший депутат регионального парламента Дмитрий Чувилин*, а также пенсионер Юрий Ефимов*, врач Алексей Дмитриев*, бывший сотрудник силовых структур Павел Матисов* и Ринат Буркеев*.

Согласно материалам дела, именно Павел Матисов* создал террористическую ячейку, а остальные четверо являлись ее активными участниками. Эта организация действовала на территории республики с 2019 по 2022 год. Ее конечной целью была подготовка к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

Все подсудимые были признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Каждый из них получил от 16 до 22 лет заключения в колонии строгого режима. При этом часть назначенного наказания некоторые осужденные отбудут в условиях тюремного режима, а не колонии.

Напомним, что ранее, в 2022 году, все пятеро были задержаны в Уфе по подозрению в создании террористического сообщества и пропаганде терроризма. После задержания Советский районный суд Уфы избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Все осужденные, включая экс-депутата Чувилина*, включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

*Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.