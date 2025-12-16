В Екатеринбурге вынесен приговор участникам террористического сообщества из Уфы

Напомним, что ранее, в 2022 году, все пятеро были задержаны в Уфе по подозрению в создании террористического сообщества и пропаганде терроризма. После задержания Советский районный суд Уфы избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Все осужденные, включая экс-депутата Чувилина*, включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.