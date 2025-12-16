В Башкирии за незаконную вырубку леса мужчину осудили на 7,5 лет

Белорецкий межрайонный суд Башкирии вынес приговор 36-летнему мужчине из села Старосубхангулово. Его обвиняли в незаконной рубке леса.
Суд установил, что в 2024 году он с помощью бензопилы срубил несколько сосен и лиственниц. Спиленные деревья он затем вывез на тракторе на собственную пилораму. По оценкам экспертов, общая сумма ущерба лесному фонду превысила 20 миллионов рублей.
В ходе судебных заседаний мужчина свою вину отрицал. Он заявлял, что не занимался вырубкой и не согласен с названной суммой ущерба.
Однако суд счел доказательства обвинения достаточными. Подсудимого признали виновным и приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали в пользу федерального бюджета более 20 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного ущерба. После оглашения приговора мужчину задержали прямо в зале суда.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.