Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за незаконную вырубку леса мужчину осудили на 7,5 лет

За незаконную рубку леса на 20 млн рублей житель Башкирии получил 7,5 лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Белорецкий межрайонный суд Башкирии вынес приговор 36-летнему мужчине из села Старосубхангулово. Его обвиняли в незаконной рубке леса.

Суд установил, что в 2024 году он с помощью бензопилы срубил несколько сосен и лиственниц. Спиленные деревья он затем вывез на тракторе на собственную пилораму. По оценкам экспертов, общая сумма ущерба лесному фонду превысила 20 миллионов рублей.

В ходе судебных заседаний мужчина свою вину отрицал. Он заявлял, что не занимался вырубкой и не согласен с названной суммой ущерба.

Однако суд счел доказательства обвинения достаточными. Подсудимого признали виновным и приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали в пользу федерального бюджета более 20 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного ущерба. После оглашения приговора мужчину задержали прямо в зале суда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.