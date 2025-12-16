В Башкирии за незаконную вырубку леса мужчину осудили на 7,5 лет

Однако суд счел доказательства обвинения достаточными. Подсудимого признали виновным и приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали в пользу федерального бюджета более 20 миллионов рублей в качестве возмещения причиненного ущерба. После оглашения приговора мужчину задержали прямо в зале суда.