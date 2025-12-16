Балицкий сообщил о попытке атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

В свою очередь в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС уточнили, что в результате огневого воздействия напряжение от линии электропередачи «Ферросплавная-1» на станцию не поступает. В настоящее время внешнее энергоснабжение обеспечивается по линии ВЛ «Днепровская», электропитание собственных нужд станции сохранено.