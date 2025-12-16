Балицкий сообщил о попытке атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о попытке атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, в результате артобстрела была повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой электростанций.
«ВСУ совершили попытку атаки на Запорожскую АЭС. Внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Радиационный фон в норме», — написал Балицкий в своём официальном Telegram-канале. Он также назвал произошедшее «очередной попыткой ядерного терроризма».
В свою очередь в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС уточнили, что в результате огневого воздействия напряжение от линии электропередачи «Ферросплавная-1» на станцию не поступает. В настоящее время внешнее энергоснабжение обеспечивается по линии ВЛ «Днепровская», электропитание собственных нужд станции сохранено.
На станции подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, радиационный фон соответствует природным значениям, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Специалисты устанавливают точное место повреждения и объём восстановительных работ, которые начнутся, как только позволит оперативная обстановка.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Международное агентство по атомной энергии избегает прямых оценок ответственности ВСУ за удары по Запорожской атомной электростанции, что, по его словам, вызывает серьёзные вопросы.