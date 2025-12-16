В Башкирии более 200 баранов провалились под лед и погибли

Более 200 баранов провалились под лед и погибли на озере Узеть в Башкирии, сообщает МЧС по региону.
«Поступило сообщение о том, что на озере Узеть возле населенного пункта Луч Бирского района провалились в ледяную воду более 200 баранов, перенаправлявшихся на другой берег по неокрепшему льду», — сказано в публикации.
Все бараны принадлежат одному владельцу. Погибших животных планируется извлечь из воды 16 декабря. Уточняется, что из людей никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что полицейские начали проверку после гибели 37 баранов на ферме в Приморском крае.