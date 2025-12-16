Ричмонд
В Башкирии около 200 домашних баранов погибли, провалившись под лед

Башкирский фермер пытался перевести стадо баранов через замерзшее озеро Узеть. В итоге лед не выдержал веса и проломился, около 200 животных провалились в холодную воду и погибли. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике.

— В МЧС Башкортостана поступило сообщение о том, что на озере Узеть возле н.п. Луч Бирского района провалились в ледяную воду более 200 баранов, — говорится в публикации.

Через некоторое время, по информации Bash News, практически всех утонувших овец извлекли из воды. Все животные принадлежали одному собственнику, и общий ущерб составил два миллиона рублей.

Днем ранее региональные СМИ со ссылкой на местных жителей и экстренные службы сообщили, что в Волгоградской области четыре пастуха погибли от переохлаждения, спасая скот во время бурана.