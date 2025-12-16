В Башкирии около 200 домашних баранов погибли, провалившись под лед

Башкирский фермер пытался перевести стадо баранов через замерзшее озеро Узеть. В итоге лед не выдержал веса и проломился, около 200 животных провалились в холодную воду и погибли. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике.