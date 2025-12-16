Участок трассы Тюмень — Омск перекрыли из-за столкновения двух фур

Движение на федеральной трассе Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области полностью перекрыто из-за столкновения двух грузовиков. По данным региональной Госавтоинспекции, в аварии погиб один человек.
Инцидент произошел на 333-м километре трассы. Уточняется, что в ДТП также пострадал один человек.
— Движение по федеральной трассе полностью закрыто, сотрудники Госавтоинспекции организовали объезд через деревню Тушнолобово, они регулируют движением вручную, — передает Telegram-канал ГАИ Тюменской области.
Ранее массовая авария произошла на внутренней стороне 43-го километра МКАД. Около деревни Дудкино столкнулись несколько машин. Из-за аварии возникла пробка, которая растянулась на 2,5 километра.
До этого на 25-м километре МКАД в районе пересечения с Варшавским шоссе в столице столкнулись четыре легковых автомобиля и два грузовика. После происшествия в районе аварии перекрыли три полосы для движения автомобилей.