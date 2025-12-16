Умер восьмикратный лауреат «Дневной Эмми» актёр Энтони Гири

В 1960-х годах он переехал в Лос-Анджелес, где начал получать роли в эпизодах сериалов «Барнаби Джонс», «Семья Партридж», «Комната 222» и «Команда модов». Также он появился в сериале CBS «Молодые и дерзкие» в 1976 году.