Умер восьмикратный лауреат «Дневной Эмми» актёр Энтони Гири

Американский актер кино и телевидения Энтони Гири, который был удостоен восьми премий «Дневная Эмми», умер на 79-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Американский актёр кино и телевидения, обладатель восьми премий «Дневная Эмми» Энтони Гири скончался на 79-м году жизни. Наибольшую известность ему принесла роль Люка Спенсера в знаменитом сериале «Главный госпиталь». Об этом сообщает издания Deadline.

Артист скончался 14 декабря в Нидерландах после операции, проведённой три дня назад.

Энтони Гири родился 29 мая 1947 года в Коулвилле, штат Юта. Его первая актёрская работа была театре, где он сыграл в постановке «Тема — розы», ещё будучи студентом колледжа.

В 1960-х годах он переехал в Лос-Анджелес, где начал получать роли в эпизодах сериалов «Барнаби Джонс», «Семья Партридж», «Комната 222» и «Команда модов». Также он появился в сериале CBS «Молодые и дерзкие» в 1976 году.

Ранее сообщалось, что на 91-м году жизни скончался народный артист Башкортостана, актёр Муллаян Суяргулов.