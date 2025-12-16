В Башкирии примут закон, который позволит волонтерам-наставникам работать с трудными подростками

Закон создаст два федеральных реестра: для отобранных по критериям частных наставников и для соответствующих требованиям НКО. После включения в реестр волонтеры смогут работать с детьми без дополнительных разрешений. Родители подростков, стоящих на учете в КДН, смогут сами выбирать наставника или организацию из официального списка.