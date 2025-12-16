СК: На месте трагедии в одинцовской школе найден муляж взрывного устройства

15-летний подросток с ножом ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил нескольких человек, включая охранника и четвероклассника. Последний скончался. Также малолетний преступник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Спустя время подростка задержали.