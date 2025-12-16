Подросток дал признательные показания по делу о нападении в школе

Ранее сообщалось, что после нападения в социальных сетях на странице подростка начали появляться многочисленные провокационные комментарии, в том числе от пользователей с территории Украины. В сообщениях содержались высказывания, одобряющие произошедшее и носящие жестокий и бесчеловечный характер. Правоохранительные органы также дают оценку распространению подобных комментариев в рамках действующего законодательства.