Подросток дал признательные показания по делу о нападении в школе

Задержанный по делу о нападении в одной из школ Московской области 15-летний подросток дал следствию признательные показания. Как сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России, несовершеннолетний последовательно рассказал о подготовке и обстоятельствах совершённого им преступления.
По данным СК, 16 декабря ученик учебного заведения нанёс ножевые ранения охраннику и одному из школьников. В результате полученных травм ребёнок скончался, пострадавший мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Следственные органы Главного следственного управления СК по Московской области расследуют уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемый был задержан.
В ходе работы на месте происшествия следователи изъяли предметы, с которыми подросток пришёл в школу, а также обнаружили муляж взрывного устройства. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей и устанавливаются все детали произошедшего.
По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата. Глава ведомства потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования, а также дать правовую оценку обеспечению безопасности в учебном заведении и установить причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее сообщалось, что после нападения в социальных сетях на странице подростка начали появляться многочисленные провокационные комментарии, в том числе от пользователей с территории Украины. В сообщениях содержались высказывания, одобряющие произошедшее и носящие жестокий и бесчеловечный характер. Правоохранительные органы также дают оценку распространению подобных комментариев в рамках действующего законодательства.