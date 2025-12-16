Ричмонд
Девочка сбежала из детсада в Екатеринбурге во время новогоднего утренника

Пятилетняя воспитанница детского сада № 43 в Екатеринбурге сбежала из учреждения во время новогоднего утренника. По одной из версий, девочку выпустили на улицу случайно.

Предположительно, ребенка на улицу выпустили взрослые.

«Малышка спокойно вышла из зала, где проходил праздник, забрала вещи и отправилась на улицу. Предположительно, ее случайно выпустили другие родители», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Девочка самостоятельно дошла до своего подъезда и осталась у двери, ожидая, когда ее впустит старшая сестра. История закончилась благополучно. С ребенком все в порядке.