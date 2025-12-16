Девочка сбежала из детсада в Екатеринбурге во время новогоднего утренника

Предположительно, ребенка на улицу выпустили взрослые.
Пятилетняя воспитанница детского сада № 43 в Екатеринбурге сбежала из учреждения во время новогоднего утренника. По одной из версий, девочку выпустили на улицу случайно.
«Малышка спокойно вышла из зала, где проходил праздник, забрала вещи и отправилась на улицу. Предположительно, ее случайно выпустили другие родители», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Девочка самостоятельно дошла до своего подъезда и осталась у двери, ожидая, когда ее впустит старшая сестра. История закончилась благополучно. С ребенком все в порядке.