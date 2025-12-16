Ричмонд
Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело о нападении в школе Подмосковья

Ход расследования уголовного дела по факту нападения в одной из школ Московской области взят под особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Инцидент, в результате которого погиб ребенок и пострадал охранник, произошел 16 декабря.

Председатель СК Бастрыкин поручил подключить к расследованию опытных криминалистов.

«По поручению Председателя Следственного комитета России Бастрыкина А. И. к расследованию привлечены опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства», — отмечается в посте Следственного комитета РФ в telegram-канале. Задержанный 15-летний ученик дал признательные показания.

На месте происшествия следователи обнаружили муляж взрывного устройства и изымают другие вещественные доказательства. Главе регионального Главного следственного управления поручено дать правовую оценку обеспечению безопасности в учебном заведении.

Ранее СК России сообщал, что в школе поселка Горки-2 Одинцовского района вооруженный ножом 15-летний ученик этой же школы ранил охранника и ученика, в результате чего ребенок скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство», следователи и криминалисты провели осмотр места и назначили комплекс судебных экспертиз, мотивы нападения устанавливаются.