Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело о нападении в школе Подмосковья

Ранее СК России сообщал, что в школе поселка Горки-2 Одинцовского района вооруженный ножом 15-летний ученик этой же школы ранил охранника и ученика, в результате чего ребенок скончался. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство», следователи и криминалисты провели осмотр места и назначили комплекс судебных экспертиз, мотивы нападения устанавливаются.