Неизвестные похитили куб с баннерами челябинского депутата Госдумы Гартунга. Фото

Депутата Госдумы от Челябинской области Гартунг уверен, что полиция быстро найдет похитителей его баннеров.
Неизвестные ночью в Ленинском районе похитили уличную промо‑конструкцию с портретами депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга. Куб с баннерами, установленный у торгового комплекса «Светофор», злоумышленники предварительно полностью разобрали и увезли, сообщили в пресс-службе парламентария.
«Куб был закреплен на ограждении при помощи замка. Поэтому для кражи злоумышленникам пришлось демонтировать все элементы конструкции», — сообщили в пресс-службе депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга.
После происшествия депутат принял решение добиваться официального расследования. Он выразил надежду, что правоохранительные органы найдут и привлекут похитителей к ответственности.
По данным пресс-службы, юристы партии уже готовят заявление в полицию о хищении имущества. Место, где стояла конструкция, попадает в зону обзора камер видеонаблюдения торгового комплекса и уличных систем, поэтому вычислить злоумышленников будет несложно.
Злоумышленники похитили баннеры вместе с рекламной конструкцией Возле места происшествия есть камеры, поэтому установить злодеев не составит труда.
Ранее Валерий Гартунг выступал с требованием отменить транспортный налог по всей территории РФ. Он считает несправедливым, что с автомобилистов деньги собирают четыре раза, и страдают от этого, в первую очередь, пенсионеры.