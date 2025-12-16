Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестные похитили куб с баннерами челябинского депутата Госдумы Гартунга. Фото

Неизвестные ночью в Ленинском районе похитили уличную промо‑конструкцию с портретами депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга. Куб с баннерами, установленный у торгового комплекса «Светофор», злоумышленники предварительно полностью разобрали и увезли, сообщили в пресс-службе парламентария.

Депутата Госдумы от Челябинской области Гартунг уверен, что полиция быстро найдет похитителей его баннеров.

Неизвестные ночью в Ленинском районе похитили уличную промо‑конструкцию с портретами депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга. Куб с баннерами, установленный у торгового комплекса «Светофор», злоумышленники предварительно полностью разобрали и увезли, сообщили в пресс-службе парламентария.

«Куб был закреплен на ограждении при помощи замка. Поэтому для кражи злоумышленникам пришлось демонтировать все элементы конструкции», — сообщили в пресс-службе депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга.

После происшествия депутат принял решение добиваться официального расследования. Он выразил надежду, что правоохранительные органы найдут и привлекут похитителей к ответственности.

По данным пресс-службы, юристы партии уже готовят заявление в полицию о хищении имущества. Место, где стояла конструкция, попадает в зону обзора камер видеонаблюдения торгового комплекса и уличных систем, поэтому вычислить злоумышленников будет несложно.

Злоумышленники похитили баннеры вместе с рекламной конструкцией Возле места происшествия есть камеры, поэтому установить злодеев не составит труда.

Ранее Валерий Гартунг выступал с требованием отменить транспортный налог по всей территории РФ. Он считает несправедливым, что с автомобилистов деньги собирают четыре раза, и страдают от этого, в первую очередь, пенсионеры.