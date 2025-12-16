На месте ЧП в подмосковной школе обнаружили муляж взрывного устройства

Муляж взрывного устройства обнаружен на месте происшествия в одной из школ Подмосковья, задержанный 15-летний подросток дал признательные показания. По месту его жительства правоохранители провели обыски, продолжаются допросы свидетелей, сообщили в Следственном комитете РФ.
«Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы», — проинформировали в СК.
По данным правоохранителей, подросток в учебном заведении в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и учёнику, ребенок скончался. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова уточнила, что погиб ученик 4-го класса. Также в ходе инцидента есть раненые.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал совершенное нападение на школу в Одинцове ужасной и запредельной жестокостью.
Ранее сообщалось, что задержанного 15-летнего подростка проверят на вменяемость.