На месте ЧП в подмосковной школе обнаружили муляж взрывного устройства

«Следователи продолжают работу на месте происшествия, проводится осмотр, изымаются смывы и предметы, с которыми подозреваемый пришел в школу. Также на месте обнаружен муляж взрывного устройства. Задержанный подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, последовательно рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы», — проинформировали в СК.