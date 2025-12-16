Египетская клиника удерживает россиянку из-за долга в $6 тысяч за лечение

Пожилая туристка вместе с мужем отдыхала в Шарм-эль-Шейхе, когда её экстренно госпитализировали с непроходимостью кишечника и провели срочную операцию. Первоначально страховщики согласились покрыть все расходы, включая дополнительные обследования. Однако за день до запланированного вылета домой компания отказалась оплачивать полную стоимость лечения, сославшись на обострение хронического заболевания, которое ранее у пациентки не диагностировалось.