Египетская клиника удерживает россиянку из-за долга в $6 тысяч за лечение

Пожилая туристка вместе с мужем отдыхала в Шарм-эль-Шейхе, когда её экстренно госпитализировали с непроходимостью кишечника и провели срочную операцию. Первоначально страховщики согласились покрыть все расходы, включая дополнительные обследования. Однако за день до запланированного вылета домой компания отказалась оплачивать полную стоимость лечения, сославшись на обострение хронического заболевания, которое ранее у пациентки не диагностировалось.
В итоге клиника выставила счёт на семь тысяч долларов, из которых страховая компания готова компенсировать лишь тысячу. Для принуждения к оплате оставшихся шести тысяч сотрудники медучреждения изъяли у россиянки паспорт.
Родственники 68-летней пенсионерки пытались найти поддержку в российском консульстве, однако дипломаты посоветовали им решать проблему через туроператора. В турагентстве, однако, заявили, что вся ответственность лежит на страховщике.
Ранее сообщалось, что туристка сломала палец из-за нападения чаек в Оренбуржье и подала в суд на курорт. Она уверяет, что представители курорта «Солёные озёра» не обеспечили безопасность туристов в местах гнездования птиц.
Больше материалов о громких инцидентах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.